Yemen Ekşioğlu hayatını kaybetti
Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve Fanatik Gazetesi yazarı Yemen Ekşioğlu vefat etti.
Beşiktaş Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu eski yöneticisi, Fanatik Gazetesi yazarı Yemen Ekşioğlu, hayatını kaybetti.
63 yaşında spor adamı, geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakımda bulunuyordu. Ekşioğlu, amatöre ve alt yapıya verdiği hizmetlerle tanınıyordu.
Beşiktaş Kulübü'nden başsağlığı mesajı
Beşiktaş Kulübü Yemen Ekşioğlu için başsağlığı mesajı yayınladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Divan Kurulu ve yönetim kurulu eski üyelerimizden Yemen Ekşioğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet; Ekşioğlu ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Camiamıza başsağlığı dileriz.
Cenaze detayları daha sonra iletilecektir" denildi.
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