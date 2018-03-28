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Yener İnce'den Selçuk İnan ve Serdar Aziz'in sakatlıkları ile ilgili açıklama

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, A Milli Futbol Takımı kampında sakatlanan Selçuk İnan ile Serdar Aziz'in tedavilerine başladıklarını belirterek, 'Trabzonspor maçında bizimle beraber olmalarını bekliyoruz' dedi.

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Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, A Milli Futbol Takımı kampında sakatlanan Selçuk İnan ile Serdar Aziz'in tedavilerine başladıklarını belirterek, "Trabzonspor maçında bizimle beraber olmalarını bekliyoruz" dedi.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda takımda sakatlıkları bulunan futbolcuların son durumları hakkında bilgi verdi. A Milli Futbol Takımı'dan hafif sakatlıklarla geri dönen Selçuk İnan ile Serdar Aziz'in tedavilerine başladıklarını söyleyen İnce, "Serdar Aziz ve Selçuk İnan'ın milli takımda hafif sakatlıkları oldu. Tedavilerine başladık. Son durumları olumlu seyrediyor. Bir sorun yok. Bugün sadece koşu yaptılar. Trabzonspor maçında bizimle beraber olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

"LINNES'İN DURUMU YARIN BELLİ OLACAK"

Norveç Milli Takımı'nda sakatlık geçiren Martin Linnes'in kontrollerini yapacaklarını belirten İnce, "Martin Linnes, milli takım antrenmanında arka adalesinde bir sakatlık yaşadı. Bizim ricamız üzerine milli takımdaki iki maçta da oynatılmadı. Durumu yarın yapılacak kontrol sonucunda belli olacak" şeklinde konuştu.

Antrenmana katılmayan Eren Derdiyok'un durumu hakkında da konuşan Yener İnce, "Eren Derdiyok sakatlıktan çıktığı için özel çalıştırıyoruz. Trabzonspor maçında bizimle olacaktır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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