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Yeni Burak Yılmaz deniyordu, kovuldu!

Şanlıurfaspor genç oyuncu Muhammet Beşir ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Urfa ekibinin Trabzonsporlu oyuncuyla sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunuyordu.
 
Geçen sezon Trabzonspor formasıyla adını duyuran ancak bu sezon Ersun Yanal'ın şans vermediği 20 yaşındaki Muhammet Beşir TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a kiralanmıştı.
 
Genç oyun Şanlıurfa'da da tutunamadı ve takımdan gönderildi. Şanlıurfa yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Muhammet Beşir ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edilmiştir." denildi.
 
Şanlıurfaspor Muhammet Beşir'i sezon başında Trabzonspor'dan kiralamıştı. Beşir bu sezon 8 maça çıkabilmiş ve Türkiye Kupası'nda 2 gol atmıştı.
 
Burak Yılmaz'a benzetiliyordu
 
2015-2016 sezonunda Trabzonspor A takımına yükselen ve attığı gollerle dikkat çeken genç oyuncu geleceğin Burak Yılmaz'ı olarak gösteriliyordu.
 
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