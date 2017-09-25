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Yeni değil Negredo bunu hep yapıyor! Neden gol atamadığı ortaya çıktı

Beşiktaş formasıyla henüz golle tanışamayan Alvaro Negredo'nun son yıllarda uzun haftalar gole uzak kaldığı ortaya çıktı.

  • StarSpor - Levent GÜLTEKİN
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La Liga ekibi Valencia’dan 2,5 milyon euro’ya transfer edilen Negredo, Süper Lig’de henüz golle tanışamazken, 32 yaşındaki milli futbolcunun '35 gol atarım’ iddiası şimdilik havada kaldı. Son oynanan Fenerbahçe derbisinde nizami golü ofsayt gerekçesiyle verilmeyen Alvaro Negredo, 203 dakikalık gol orucunu bozamazken, tecrübeli oyuncunun özellikle son 4 yılda uzun haftalar gol atamadığı dönemlerinin olması göze çarpıyor.
 
Geçtiğimiz sezon M’Boro formasıyla ilk hafta Stoke City maçında gol sevinci yaşayan Negredo, o maçtan sonra 11 hafta gole uzak kaldı. 2015-16'da Valencia'da oynayan Negredo, 2.hafta Deportivo La Coruna maçında gol atarken, usta forvet, 8 hafta aradan sonra Rayo Vallecano karşısında takımına katkı sağladı. 2014-15 sezonunda da uzun dönemler gol atamayan Negredo'nun 7 hafta sayı üretemediği haftalar olduğu görülüyor.

Alvaro Negredo 2013-14 sezonunda M.City formasıyla tam 12 hafta golle tanışamamıştı.

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