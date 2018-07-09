Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Muhareem Kasapoğlu'nun yeni Gençlik ve Spor Bakanı olduğunu açıkladı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir?

Geçmişte başbakanlık müşavirliği yapan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, aynı zamanda AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık'ın damadı. Kasapoğlu, katıldığı bir programda yasa dışı bahislerle ilgili şunları söylemişti:

"Ükemizdeki yasa dışı bahis hacminin 40 milyar lira civarında olduğunu saklamayalım. Bazı tahminlere göre ise 60 milyar lira civarında yasa dışı bahis söz konusu. Bunun hem ülke ekonomisine hem de güvenliğine ciddi bir tehdit olduğunu düşünüyoruz. Yasa dışı bahise yönelik özellikle 2013 yılından itibaren çok ciddi tedbirler alıp yaptırımlar uygulamaya başladık."

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt genelinde sporda tesisleşmeye yönelik attığı önemli adımlarla büyük takdir toplamıştı. İşte Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Spor Toto Teşkilatı sitesindeki mesajı:

Değerli sporseverler,

Sporun güzelliklerinden duyulan derin coşku ve özünde dostluk olan tüm sportif etkinlikler, sporda bir araya gelmemizin temel dayanağıdır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olarak spordan elde edilen kaynağın; yeniden Türk sporuna yönlendirilmesinde, yalnız başarı gözetilerek bir dağıtımı değil, aynı zamanda spor kültürünün desteklenmesi, toplumun her kesiminin keyif aldığı, sporun aynı zamanda spor yapma hazzı için teşvik edildiği bir hedef de belirledik.

Spor Toto oyunları ile izleyicilerin de bir anlamda spordan kazanç elde etmesinin kapıları aralanmaktadır. Ancak ister sporcu, ister çalıştırıcı, ister yönetici, ister izleyici olalım; sporun amatör özelliğini ve keyfini yitirmemesi için çabalamalıyız. Aksi takdirde; ne yazık ki sıklıkla karşımıza çıkan sporda şiddetin ve adil olmayan oyunun bizi kuşatmasını engelleyemeyiz.Günümüzde insanın hareketsiz kalmasının, bağlı sağlık sorunlarının ve sosyal problemlerin doğmasına zemin oluşturduğu kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bilinmektedir. Bu anlamda spor bir yaşam olayıdır ve insanın yaşama kalitesiyle direk veya dolaylı olarak ilişkidedir. Bu nedenle; herkes için spor prensibini göz önünde bulundurarak, sporun geniş toplum kesimlerine ulaşması, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle, kadını, erkeği ile herkesi kapsamasını umuyoruz.

Spor Toto olarak her seviyedeki sportif katılımı cesaretlendirmek ve artırmak, uygun gelişim için kaynaklar oluşturmak, spor etkinliklerine ve hizmetlerine erişimin artmasına katkıda bulunmak birinci önceliğimizdir. Özet olarak, sporun hümanist yanını ön plana çıkarmak, sporun estetik yönünden haz alan bir bakış açısına sahip olmak, mücadele içinde bulunulan rakibi dost bilmek, bu tip güzel davranışları teşvik etmek, teşkilatımız hedefleri açısından önem arz etmektedir."