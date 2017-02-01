Yeni teknik direktör belli oldu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C grubunda yer alan Norveç, Mathias Högmo yönetiminde ilk 4 hatfalık periyotta; 3 mağlubiyet ile 1 galibiyet elde etti. Norveç grubunda 3 puanla 5. sırada yer alıyor.

68 yaşındaki İsveçli teknik adam Lars Lagerback son olarak İzlanda Milli Takımı'nda görev almış ve İzlanda, EURO 2016'da önce Macaristan, Portekiz ve Avustura'nın bulunduğu F Grubu'nu 2. olarak bitirip, bir üst tura yükselmiş, son 16 turunda İngiltere'yi elemiş ancak çeyrek finalde 5-2'lik skorla Fransa karşısında mağlup olup, turnuvaya veda etmişti.

Fanatik