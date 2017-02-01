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Yeni teknik direktör belli oldu

Norveç Milli Takımı'nda Per-Mathias Högmo'dan boşalan teknik direktörlük görevine EURO 2016'da futbolseverlerin büyük takdirini ve sevgisini kazanan İzlanda Milli Takımı eski teknik direktörü Lars Lagerback getirildi.

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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C grubunda yer alan Norveç, Mathias Högmo yönetiminde ilk 4 hatfalık periyotta; 3 mağlubiyet ile 1 galibiyet elde etti. Norveç grubunda 3 puanla 5. sırada yer alıyor.

68 yaşındaki İsveçli teknik adam Lars Lagerback son olarak İzlanda Milli Takımı'nda görev almış ve İzlanda, EURO 2016'da önce Macaristan, Portekiz ve Avustura'nın bulunduğu F Grubu'nu 2. olarak bitirip, bir üst tura yükselmiş, son 16 turunda İngiltere'yi elemiş ancak çeyrek finalde 5-2'lik skorla Fransa karşısında mağlup olup, turnuvaya veda etmişti.

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