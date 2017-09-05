Yeni Malatayaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam yıldız futbolcu Volkan Şen'i istemedi

Transfer döneminin 8 Eylül’de sona erecek olmasını da göz önünde bulunduran ve en az 3 oyuncu daha almak isteyen Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, transferinde büyük aşama kat ettiği Kayserispor’un eski oyuncusu Velliton ve Fenerbahçe’den ayrılan Volkan Şen’in transferinden teknik direktör Sağlam’ın ‘istemiyorum’ demesinin ardından zorunlu olarak vazgeçti.

Malatya yönetiminin bunun üzerine Ertuğrul Sağlam’ın istediği isimlere yöneldiği ifade ediliyor. Tecrübeli teknik adamın transfer edilmesini istediği oyuncuların ise Kasımpaşalı Adem Büyük ve bir dönem Beşiktaş’ta da forma giyen golcü Filip Holosko olduğu öğrenildi.

Bu isimleri transfer etmek için çalışmalara koyulan Malatya ekibi, Sağlam’ı ikna ettikten sonra Volkan Şen’i de kadrosuna katma planları yapıyor.