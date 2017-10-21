Yeni Malatyaspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler...

Trabzonspor, sezona çok kötü başlamış, ilk 8 haftada liderin tam 13 puan gerisinde kalmıştı. Karadeniz ekibinde, 3-0’dan 4-3’e dönen Aytemiz Alanya mücadelesi ve ardından yine iç sahadaki 6-1’lik Akhisar mağlubiyeti, bardağı taşırdı. Tüm bu tablonun faturası da teknik direktör Ersun Yanal’a kesildi. Deneyimli hocayla yollar ayrıldı ve göreve Rıza Çalımbay getirildi. Kısa vadede ligde kritik sınavlara çıkacak ve aynı zamanda Türkiye Kupası mücadelesi verecek olan Çalımbay, ilk kez bugün Bordo- Mavililer’in patronu olarak saha kenarında olacak.

Saat 19.30´da Yeni Malatya Stadyumu´nda oynanacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER...

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Yalçın, Sadık, Rahman, İssam, Diallo, Murat, Dening, Adem, Eren, Khalid

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Mas, Okay, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Castillo, Burak