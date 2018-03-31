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Yeni Malatyaspor evinde Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-1 yenerek başkent ekibini ateşe attı.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni ikinci yarıdaki üstün oyunuyla 4-1 yenerek başkent ekibini ateşe attı.

Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan Başkent ekibi, 9. dakikada flaş transferi Sessegnon'un golüyle öne geçti. 33'te Aytaç Kara frikikten şık bir vuruşla ilk yarının skorunu ilan etti.

İkinci yarıda rakip kalede büyük baskı kuran Malatya temsilcisi 70'te Pereira, 80 ve 90+2'de Gilberto'nun golleriyle sıkıntılı durumdaki rakibini 4-1 mağlup etti.

Son iki haftayı yenilgiyle tamamlayan Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 37'ye çıkardı. 27 puanda kalan Gençlerbirliği, düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Arturo Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Aytaç, Michael, Adem, Boutaib

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Claro, Pogba, Uğur, Zeki, Scekic, Khalili, Sessegnon, Skuletic, Aydın.

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