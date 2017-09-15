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Yeni Malatyaspor Fatih Terim bombasını patlatmak üzere

Ertuğrul Sağlam'la yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Fatih Terim'e teklif yapmaya hazırlanıyor.

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Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’da 4 ay görev yaptıktan sonra dün kimseye haber vermeden hava yoluyla İstanbul’a dönen Ertuğrul Sağlam’ın yerine düşünülen isimler belli oldu Malatyaspor camiasında konuşulan isimlerin başında tecrübeli teknik adam Fatih Terim geliyor. 

Terim'in yanı sıra düşünülen isimler ise şu şekilde;

Hamza Hamzaoğlu

Yılmaz Vural

Mehmet Özdilek

İrfan Buz

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