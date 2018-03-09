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Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, dayanıklılık çalıştı

Fenerbahçe, Malatyaspor maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Spor Toto Süper Lig’in 25'inci haftasında, pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki gerçekleştirilen antrenman saat 15.00’te başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-Lacivertli ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlı tamamlayıp, maç için Malatya'ya hareket edecek.

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