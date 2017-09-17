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Yeni Malatyaspor için tehlike çanları...

Süper Lig'e galibiyetle başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, sonraki 4 maçta kazanamadı.

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Yeni Malatyaspor, iyi başladığı Süper Lig serüveninde devamını  getiremedi. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Türkiye'nin en üst seviye futbol  ligine Osmanlıspor galibiyetiyle başlayan sarı-siyahlı ekip, sonrasına yaptığı 4  maçta sadece 1 puan alabildi.

İlk haftadaki Osmanlıspor maçından 3-1'lik galibiyetle ayrılan,  sonrasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Malatya temsilcisi, 2-0  mağlup oldu. Üçüncü haftada iç sahada Antalyaspor'u ağırlayan Yeni Malatyaspor,  1-1 biten müsabakada son dakika golüyle 1 puan aldı. Ligin 4. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkan Malatya ekibi, bu kez son dakika golüyle 3-2  yenildi.

Süper Lig'de son olarak Yeni Malatya Stadı'nın açılışında Bursaspor'u  ağırlayan Doğu Anadolu temsilcisi, rakibine 4-2 kaybetti. Sezona 3 puanla  başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, daha sonra yaptığı maçlarda istediği sonuçları  alamadı.

Kalesini gole kapatamıyor

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 5 maçta 11 gol yedi. Sarı-siyahlı ekip, Osmanlıspor ve Antalyaspor müsabakalarında birer,  Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında 2, Kasımpaşa mücadelesinde 3 ve Bursaspor  maçında da kalesinde 4 gol gördü.

Osmanlıspor ve Sivasspor müsabakalarında kaleyi yeni transfer Fabien  Farnolle korurken, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor karşılaşmalarında ise ilk  11'de Ertaç Özbir yer aldı.

Öte yandan Malatya temsilcisi söz konusu 5 maçta 8 gol attı. Dört  müsabakada fileleri en az bir kez havalandıran Yeni Malatyaspor, sadece Demir  Grup Sivasspor mücadelesinde gol bulamadı.

Boutaib'in performansı yetmedi

Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Khalid Boutaib, 5 maçta  attığı 4 golle dikkati çekti.

Fransa'nın Strasbourg takımından transfer edilen Faslı milli futbolcu,  forma giydiği 5 maçın 3'ünde ağları havalandırdı.

İlk haftadaki Osmanlıspor maçında attığı 2 golle galibiyetin  mimarlarından olan Boutaib, 3. haftada 1-1 sona eren Antalyaspor karşılaşmasında  takımının tek golüne atarak 1 puanı getiren isim oldu.

Boutaib'in 1 gol attığı Bursaspor maçında ise Evkur Yeni Malatyaspor  puan alamadı.

Yeni stadında kötü başladı

Evkur Yeni Malatyaspor, bakımı sona eren yeni stadındaki ilk maçta  sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Yapımına 2012 yılında başlanan ve yaklaşık 5 yılda tamamlanan 27 bin  44 kişilik Yeni Malatya Stadı, kapılarını, Süper Lig'in 5. haftasındaki Evkur  Yeni Malatyaspor-Bursaspor karşılaşmasıyla açtı. Malatya temsilcisi seyircisi  önünde konuk ettiği yeşil-beyazlı ekibe 4-2'lik skorla mağlup oldu.

Yeni statta ilk golü Bursaspor'dan William Troost Ekong atarken, Yeni  Malatyaspor adına ilk gol Boutaib'den geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ)  Başkanlığı iş birliğinde yapılan Yeni Malatya Stadı'nın iç ve dış cephesinde,  kayısıyı andıran obje ve renkler kullanıldı. Malatya şehir merkezinin yaklaşık 10  kilometre dışında, İnönü Üniversitesinin karşısına inşa edilen modern statta, çeşitli sosyal alanların yanı sıra 271'i kapalı, toplam bin 316 araçlık otopark  yer alıyor.

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