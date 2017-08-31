Yeni Malatyaspor Jose Antonio Reyes'e sarı kırmızılı formayı giydirecek
İssia Dia ve Nacer Barazite gibi önemli isimleri takıma kazandıran Yeni Malatyaspor, Reyes bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
Sarı-Kırmızılı ekip, daha önce Sevilla, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid ve Benfica gibi devlerde forma giyen Jose Antonio Reyes’i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Doğu temsilcisi, önümüzdeki günlerde İspanyol yıldız ile pazarlık masasına oturacak.
(Fanatik)
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