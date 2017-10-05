Yeni Malatyaspor Mehmet Batdal'ı transfer edecek

Malatyaspor, lige verilen arada iki gün dinlendikten sonra Fenerbahçe ile oynayacğaı maçın hazırlıklarına bugün Antalya'da başlıyor. Sarı - Siyahlı takımın teknik direktörü Erol Bulut, hafta başında yöneticilerle konuşarak ara dönem için takviyeler istedi. Genç teknik adamın listesinin en başında Başakşehir'den öğrencisi Mehmet Batdal bulunuyor. Batdal için kirama yoluna gidilecek.

Başakşehir forması altında kendisine kadroda yer bulamayan Mehmet Batdal'ın transferi için şimdiden nabız yoklamaya başlandığı bildirildi. Teknik direktör Erol Bulut'un listesinde iki orta saha oyuncusu ile birlikte bir de defans oyuncusun olduğu öğrenildi. Bulunt'un yöneticilerle 'Bazı bölgelere çok alternatifimiz var ama forvet ve defansta sıkıntılar var" dediği öğrenildi.

(Açık Mert Korkusuz)