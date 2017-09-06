Yeni Malatyaspor Moussa Sow'u transfer etmek istiyor

Yeni Malatyaspor, hücum bölgesine aradığı isimde mutlu sona çok yakın. Başkan Adil Gevrek'in, "Deyim yerindeyse 'baba transfer' yapmalıyız" dediği ismin F.Bahçe'de iz bırakan golcülerden Moussa Sow olduğu öğrenildi.

31 yaşındaki Senegalli santrforla ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, BAE kulübü Al Ahli'yle pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.

Geçen sezonu Sarı-Lacivertli forma altında kiralık olarak geçiren ve 37 maçta 15 kez rakip fileleri sallandıran Sow, Dubai temsilcisiyle menajerleri aracılığıyla görüşmelerini sürdürüyor.