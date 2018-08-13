Yeni Malatyaspor, Mustafa Akbaş'a talip oldu
Trabzonspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Mustafa Akbaş’a talip çıktı.
Bordo-Mavili ekipte savunmada görev alan Mustafa Akbaş’a Yeni Malatyaspor’dan teklif geldi.
Savunmaya Zargo Toure ve Hosseini gibi isimleri transfer eden Bordo- Mavililer bu bölgeye bir transfer için daha kolları sıvadı.
İranlı Morteza’yı renklerine bağlamak isteyen Trabzonspor’da yedek kulübesine çekilecek olan Mustafa’nın transferine teknik direktör Ünal Karaman ve Bordo-Mavili yönetimin sıcak bakmadığı öğrenildi.
Teklifin ciddi boyutlara ulaşması halinde transferin değerlendirileceği ifade edildi.
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