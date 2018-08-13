Yeni Malatyaspor, Mustafa Akbaş'a talip oldu

Bordo-Mavili ekipte savunmada görev alan Mustafa Akbaş’a Yeni Malatyaspor’dan teklif geldi.

Savunmaya Zargo Toure ve Hosseini gibi isimleri transfer eden Bordo- Mavililer bu bölgeye bir transfer için daha kolları sıvadı.

İranlı Morteza’yı renklerine bağlamak isteyen Trabzonspor’da yedek kulübesine çekilecek olan Mustafa’nın transferine teknik direktör Ünal Karaman ve Bordo-Mavili yönetimin sıcak bakmadığı öğrenildi.

Teklifin ciddi boyutlara ulaşması halinde transferin değerlendirileceği ifade edildi.