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Yeni Malatyaspor, Trabzonspor ile sözleşmesini feshefen Sefa Yılmaz'ı kadrosuna katıyor

Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Sefa Yılmaz için Bursaspor’un ardından Yeni Malatyaspor da devreye girdi.

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Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Sefa Yılmaz için Bursaspor’un ardından Yeni Malatyaspor da devreye girdi.
 
27 yaşındaki futbolcu ile ilk görüşmesini gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar, artık tecrübeli oyuncudan gelecek cevabı bekliyor. Doğu temsilcisi öte yandan Jose Antonio Reyes ile de pazarlıklarına devam ederken, birkaç gün içerisinde iki futbolcuya da imza attırmayı planlıyor. (Fanatik)

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