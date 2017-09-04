Yeni Malatyaspor, Trabzonspor ile sözleşmesini feshefen Sefa Yılmaz'ı kadrosuna katıyor

Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Sefa Yılmaz için Bursaspor’un ardından Yeni Malatyaspor da devreye girdi.

27 yaşındaki futbolcu ile ilk görüşmesini gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar, artık tecrübeli oyuncudan gelecek cevabı bekliyor. Doğu temsilcisi öte yandan Jose Antonio Reyes ile de pazarlıklarına devam ederken, birkaç gün içerisinde iki futbolcuya da imza attırmayı planlıyor. (Fanatik)