Yeni Malatyaspor Volkan Şen'i kadrosunda görmek istiyor

Ertuğrul Sağlam’ın önce veto ettiği ancak daha sonra kararını değiştirdiği Volkan Şen için Yeni Malatyaspor da yeniden devreye girdi. Bursaspor’un kadrosuna katmak istediği başarılı kanat oyuncusuyla görüşme gerçekleştiren Doğu ekibinin yöneticileri, Fenerbahçe kulübüyle fiyat konusundaki son pürüzleri de çözerek 30 yaşındaki futbolcuya imzayı attırmayı planlıyor. Bursaspor’a da transfer çalımı atmaya hazırlanan Sarı-Kımızılılar, Volkan Şen’i takıma kazandırarak transfer sezonuna noktayı koymak istiyor. (Fanatik)