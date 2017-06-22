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Yeni Malatyaspor Yalçın Ayhan'ı bitirmek üzere

Başakşehir ile yolları ayrılan Yalçın Ayhan, Yeni Malatyaspor'la anlaşmak üzere.

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Süper Lig’de kalıcı olmayı hedefleyen Yeni Malatya, transferde hız kesmiyor.

Son olarak eski F.Bahçeli Dia’yı kadrosuna katan Sarı-Siyahlılar, Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Yalçın Ayhan’a da teklifini iletti.

Göztepe’nin de yakın ilgisi bulunan 35 yaşındaki tecrübeli stoperin, kısa süre içerisinde kararını vereceği ve yüksek ihtimalle iki takımdan birini tercih edeceği kaydedildi.

(Habertürk)

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