Yeni Malatyaspor yönetiminde görev değişikliği
Yeni Malatyaspor Kulübünde genel sekreter Baki Budakoğlu'nun istifa etmesi dolayısıyla yönetim kurulunda görev değişiklikleri yapıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Budakoğlu'nun görevi, futbol şube sorumlusu Burak Çakır'a verildi.
Çakır'dan boşalan futbol şube sorumluluğu görevine Gökhan Çelik getirildi. Reklam ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Aziz Yalçınkaya ise ikinci başkan oldu.
Bu arada, yedek yönetici Remzi Uğur, tesis, stat ve taraftar sorumlusu, Suat Tekin de genel kaptanlığa getirildi.
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