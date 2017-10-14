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Yeni Malatyaspor yönetiminde görev değişikliği

Yeni Malatyaspor Kulübünde genel sekreter Baki Budakoğlu'nun istifa etmesi dolayısıyla yönetim kurulunda görev değişiklikleri yapıldı.

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sağlık sorunları  nedeniyle istifa eden Budakoğlu'nun görevi, futbol şube sorumlusu Burak Çakır'a  verildi.
 
Çakır'dan boşalan futbol şube sorumluluğu görevine Gökhan Çelik  getirildi. Reklam ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Aziz Yalçınkaya  ise ikinci başkan oldu.
 
Bu arada, yedek yönetici Remzi Uğur, tesis, stat ve taraftar  sorumlusu, Suat Tekin de genel kaptanlığa getirildi.
 

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