Yeni Malatyaspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Nacer Barazite ile yollarını ayırdı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen sezon başında transfer edilen Fas asıllı Hollandalı futbolcu Nacer Barazite'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.
Barazite, geçen sezon 15 maçta forma giydi ve 2 gol attı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.