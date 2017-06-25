Yeni Malatyaspor'da hedef Emanuel Dening

Sarı-siyahlı kulübün futbol şube sorumlusu Burak Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son olarak Arjantin 1. Futbol Ligi takımlarından San Martin'de forma giyen santrfor Emanuel Dening'i 1 yıllığına kadrolarına kattıklarını belirtti.

San Martin formasıyla bu sezon 18 lig maçına çıkan 28 yaşındaki Dening, 5 kez gol sevinci yaşadı.

Burak Çakır, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Senegalli kanat oyuncusu Issiar Dia ile de her konuda anlaştıklarını ve transferin imzaya kaldığını kaydetti.

Çakır, geride kalan sezon Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Nancy'de 31 maça çıkan ve 8 gol kaydeden Dia'nın şu an tatilde olduğunu ve daha sonra Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağını aktardı.