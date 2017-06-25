ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yeni Malatyaspor'da hedef Emanuel Dening

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-siyahlı kulübün futbol şube sorumlusu Burak Çakır, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, son olarak Arjantin 1. Futbol Ligi takımlarından San  Martin'de forma giyen santrfor Emanuel Dening'i 1 yıllığına kadrolarına  kattıklarını belirtti.

San Martin formasıyla bu sezon 18 lig maçına çıkan 28 yaşındaki  Dening, 5 kez gol sevinci yaşadı.

Burak Çakır, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Senegalli  kanat oyuncusu Issiar Dia ile de her konuda anlaştıklarını ve transferin imzaya  kaldığını kaydetti.

Çakır, geride kalan sezon Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Nancy'de  31 maça çıkan ve 8 gol kaydeden Dia'nın şu an tatilde olduğunu ve daha sonra  Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağını aktardı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA