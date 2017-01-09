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Yeni Malatyaspor'dan indirimli bilet

Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, Sivasspor maçı bilet fiyatlarını indirimli olarak açıkladı.

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TFF 1. Lig’in ikinci yarısının ilk maçında cumartesi günü sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim, taraftarın maça daha fazla ilgi göstermesi için bilet fiyatlarında indirime gitti.
Bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda da iç saha maçlarına büyük önem veren sarı-kırmızılı kulüp, Sivasspor ile oynanacak ve zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakanın bilet fiyatlarını düşürerek taraftara jest yaptı.
 
Daha önceki maç bilet fiyatlarına göre büyük bir indirime imza atan yönetim, bütün taraftarları Sivas maçına davet etti. Cumartesi günü oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor - Sivasspor müsabakasının biletleri şu fiyatlardan satışa sunuldu:
 
Maraton tribün: 5 TL, Kapalı Tribün: 10 TL, VİP: 15 TL

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