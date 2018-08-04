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Yeni Malatyasporlu futbolculardan Mesut Özil'e destek

Yeni Malatyaspor futbolcular, Gazişehir Gaziantep'le yapılan hazırlık maçının seremonisine Mesut Özil'in fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da futbolcular, Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'le yapılan hazırlık maçının seremonisine Mesut Özil'in fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.
 
Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıkları kapsamında Gazişehir Gaziantep ile Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi.
 
Sarı-siyahlı futbolcular, karşılaşma öncesi seremonide, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.
 
Futbolcular, Mesut Özil'in fotoğrafının bulunduğu ve "Seninleyiz. Irkçılığa hayır" yazılı tişörtleri giydi.

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