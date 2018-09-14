Yeni mesleği çok şaşırttı! Hamburgerci Zico
Brezilyalı eski ünlü futbolcu, teknik direktör Arthur Zico kendi markasıyla hamburger satmaya başladı.
Japonya’nın Kashima Antlers takımının başında bulunan teknik direktör Arthur Zico, artık kendini yavaş yavaş futbol sonrası yaşantıya da hazırlıyor.
Bir kamyon satın alan Brezilyalı teknik adam, bu aracı ‘Zico Yemek Kamyonu’ adıyla markalaştırdı. Araçta Brezilyalı efsane ismin kendi adıyla üretilen el yapımı hamburgerler satılıyor.
(Skorer)
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