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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Nagatomo takıma katıldı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki çalışmanın ilk bölümünde yenilenme antrenmanı gerçekleştirildi.

İdman, açma germe ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Çalışmaya izni sona eren Yuto Nagatomo'nun katıldığı belirtilirken, Mariano Filho ve Eren Derdiyok'un tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı takım, 28 Temmuz Cumartesi günü Tunus ekibi Club Africain ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı için yarın saat 15.00'te Tunus'a gidecek.

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