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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'de Adebayor idmana katılmadı

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya'nın Salzburg kentindeki kampta teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. İdmanın, dar ve geniş alanda oyun çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Milli futbolcu Arda Turan'ın takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi. İzinli olan Emmanuel Adebayor'un ise antrenmanda yer almadığı ifade edildi.

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına yarın TSİ 12.00 ve 19.00'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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