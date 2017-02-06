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Akhisar Belediyespor'un yeni stadının adı değişti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Akhisar Belediyespor'un yapımı devam eden yeni stadının adı değişti.

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Akhisar Stadı ve kapalı spor salonunun ismi "Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu" olarak değişti.

Akhisar Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında Akhisar Stadı ve kapalı spor salonuna "Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu" adı verilmesi kabul edildi.

Akhisar Belediyesi 2017 yılı şubat ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu meclis salonunda Belediye Başkanı Salih Hızlı başkanlığında yapıldı. Stat ve kapalı spor salonuna komisyonlarda görüşülen karar gereği "Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu" adı verilmesi oy birliği ile karara bağlandı.

Yeni stadyum inşaatının Akhisar Belediyesi tarafından ihale edileceğini ifade eden Başkan Hızlı, "Çarşamba günü Ankara'ya giderek Spor Toto Teşkilatı ile isim sponsorluğu anlaşması yapacağız. Bundan sonraki maliyetin tamamını Spor Toto Teşkilatı karşılayacaktır. İş bitiminde isim dışında stadyumun tüm yönetim hakkı Akhisar Belediyesinde olacaktır. Spor Toto adının yanına Akhisar ile ilgili bizim belirleyeceğimiz bir isim de ilave edebiliriz. İhalenin son durumu gözden geçirilecek ve yakın zamanda ihaleye çıkacağız." diye konuştu.

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