Didier Drogba Phoenix Rising'de forma giyecek

Bir dönem Galatasaray forması da giyen efsane forvet Didier Drogba'nın kariyerine nerede devam edeceği merak konusuydu. Drogba'nın kariyerini Fransa ya da İngiltere'de sonlardıracağı iddiaları konuşulurken, yıldız forvet farklı bir maceraya atılma kararı aldı.

Didier Drogba, ABD 3.Ligi'nde mücadele eden Phoenix Rising'in hissedarı olduğunu ve kariyerini orada sürdüreceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Phoenix Rising kulübünün logosunu paylaşan Drogba, anlaşmayı resmen duyurdu.