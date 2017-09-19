Osmanlıspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz oldu
Başkent ekibinde Bülent Uygun’un sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Osmanlıspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz oldu.
Osmanlıspor'un Ertuğrul Sağlam ve Mehmet Özdilek’le görüşüldüğü iddia edilirken ulaşılan bilgiye göre yönetim son olarak Yeni Malatyaspor’u şampiyon yapan İrfan Buz ile anlaştı.
Genç teknik adamla yapılan görüşmelerde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu ve teklife sıcak bakan deneyimli çalıştırıcı, Osmanlıspor'un yeni teknik direktörü oldu. (Fanatik)
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