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Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Bursaspor teknik direktörlük görevine Mutlu Topçu'nun getirildiğini resmen açıkladı.

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Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bir süredir Bursaspor menfaatlerini gözeterek yapmış olduğumuz görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde Teknik Direktörlük konusunda kararımızı vermiş bulunuyoruz. İhtiyacımız olan aidiyet ve Bursaspor geleneklerine hakim bir ekip ile futbol takımımızın yönetimini sayın Mutlu Topçu'ya emanet ediyoruz. Mutlu Hocamızın yardımcısı olarak da ülkemizin ilk prolisans sahibi antrenörlerinden Gökhan Geylani görev yapacak. Ayrıca tüm camianın sevgisini kazanmış olan Ivan  Ergiç'de yeni oluşumda yer alma teklifimizi kabul etmiştir."

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