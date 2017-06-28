Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi.

Ayağının tozuyla açıklama yapan Gomis "Türkiye'den birçok arkadaşım var, Drogba ve Chedjou gibi... Bana Türkiye'deki en iyi takımın Galatasaray olduğunu söylediler" dedi.