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Beşiktaş'ın yen transferi Ryan Babel cumartesi günü İstanbul'da!

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, Cumartesi günü İstanbul'da olacak.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, Cumartesi günü İstanbul'da olacak. NTV Spor'da yer alan habere göre; taraflar arasında resmi imzalar da atıldı. Babel'in Beşiktaş'ın Ocak'ta yapacağı Antalya kampında takıma katılacak. 
 
BABEL GOL İLE VEDA ETTİ
 
Hollandalı futbolcu Babel, Deportivo'ya gol ile veda etti. Deportivolu taraftarlar maç boyunca "Babel kal" diye tezahüratta bulundu. Maç sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babel, takım ismi vermeden ayrılacağını açıklayarak, "Ailevi sebeplerden dolayı, yabancı bir takımdan aldığım teklifi kabul edeceğim" dedi.

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