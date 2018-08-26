Yeni transfer Karius'tan taraftara mesaj
Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig devi Liverpool'dan transfer ettiği Karius, siyah-beyazlı camiaya öze mesaj yayınladı.
Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, siyah-beyazlı takımla başarılı olmak için elinden geleni yapacağı bildirdi.
Karius, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Beni dün havalimanında karşılamanız olağanüstüydü. Beşiktaş ile mümkün olduğu kadar çok kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım. Tüm Liverpool taraftarlarına şimdiye kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Her zaman her yerde en büyük Kartal." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Kulübü, 25 yaşındaki kaleciyi satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladığını duyurmuştu. (AA)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.