Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hugo Rodallega Trabzon'a geldi!

Trabzonspor'un transferde anlaşmaya vardığı Akhisar Belediyespor'un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, Trabzon'a geldi

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir'den uçak ile Trabzon'a gelen golcü futbolcuyu hava alanında karşılayan taraftar olmadı.
 
Kulüp görevlileri eşliğinde araca binen Rodallega, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti. Golcü futbolcu ile basın huzurunda bugün resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cenaze töreninde ilginç olay!

Cenaze töreninde ilginç olay!

Koreli askerlerden inanılmaz tatbikat

Koreli askerlerden inanılmaz tatbikat

Bodrumlu türkücü: Adele'nin babası benim

Bodrumlu türkücü: Adele'nin babası benim

Manisa Salihli'de doğrama atölyesinde patlama

Manisa Salihli'de doğrama atölyesinde patlama

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA