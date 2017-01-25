Hugo Rodallega Trabzon'a geldi!
Trabzonspor'un transferde anlaşmaya vardığı Akhisar Belediyespor'un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, Trabzon'a geldi
İzmir'den uçak ile Trabzon'a gelen golcü futbolcuyu hava alanında karşılayan taraftar olmadı.
Kulüp görevlileri eşliğinde araca binen Rodallega, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti. Golcü futbolcu ile basın huzurunda bugün resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
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