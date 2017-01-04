Trabzonspor'un yeni transferleri Emmanuel Mas ve Joao Pereira kampa katıldı

Portekiz'in Sporting Lizbon takımından 32 yaşındaki sağ bek Jao Pereira ile Arjantin'in San Lorenzo takımından transfer ettiği sol bek oyuncusu Emmanuel Mas, yeni sezon hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor'un kampına katıldı.

Bu arada iki futbolcu için yarın Antalya'da düzenlenmesi planlanan imza törenin ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.