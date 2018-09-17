Yeniden başkan seçilen Fikret Orman'a Erdoğan'dan tebrik
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Fikret Orman'a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Fikret Orman'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Fikret Orman'a telgraf göndererek, tebrik ettiği belirtildi.
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