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Bursaspor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı!

Bursaspor'da Adanaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Hamza Hamzaoğlu yollar ayrıldı.

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Bursaspor, 1-0'lık Adanaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.

Bursaspor'un açıklamasında, "17 Aralık 2015 tarihinden bu yana A Takım Teknik Direktörlük görevini sürdüren Sn. Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze hizmetlerinden ötürü teşekkür eder. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Bursaspor'da Hamza Hamzaoğlu'nun ayrılığı sonrasında Tayfun Korkut, İsmail Ertekin Mehmet Özdilek ve İsmail Kartal'ın teknik direktör adayları arasında gösterildi.

Bursaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.

 

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