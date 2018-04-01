Yeşilgiresun Belediyespor: 97 Galatasaray Odebank: 90
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor sahasında Galatasaray Odeabank'ı 97-90 yendi.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk çeyreğinde Yeşilgiresun Belediyespor 6. dakikada James ile 6 sayı fark yakaladı: 20-14. Bu dakikadan sonra Galatasaray Odeabank'a üstünlük şansı vermeyen ev sahibi takım periyodu 28-21 önde bitirdi.
İkinci çeyreğe etkili başlayan ev sahibi takım James'in 3 sayılık atışıyla farkı çift haneye çıkardı: 31-21. Etkili oyununu sürdüren Yeşilgiresun Belediyespor 14. dakikada 12 sayılık (37-25) fark yakaladı. Bu dakikadan sonra toparlanan Galatasaray Odeabank Juskemcius'un sayılarıyla farkı eriterek devreye 41-41 eşitlikle girdi.
Üçüncü çeyrekte konup ekip Juskemcius'un sayısıyla öne geçti: 43-44. Buford'un 23. dakikadaki sayısıyla (50-49) üstünlüğü tekrar ele alan Yeşilgiresun Belediyespor periyodu 70-61 önde kapadı.
Karşılaşmanın son çeyreğinde ev sahibi takım 35. dakikada Buford'un sayısıyla farkı tekrar çift hanelere taşıdı: 79-69. Üstünlüğünü koruyan Yeşilgiresun Belediyespor, Galatasaray Odeabank karşısında maçtan 97-90 galip ayrıldı.
Maçın en skorer oyuncusu Yeşilgiresun Belediyespor'da 29 sayı üreten Jefferson oldu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi - Yeşilgiresun Belediyespor: 97 - Galatasaray Odeabank: 90
Salon: 19 Eylül
Hakemler: Ziya Özorhon, Mehmet Keseratar, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Yeşilgiresun Belediyespor: James 14, Boyton 19, Buford 12, Enes Berkay Taşkıran, Dusan Cantekin 1, Dragicevic 22, Williams, Jefferson 29
Galatasaray Odeabank: Hardy 11, Taylor 4, Juskemcius 24, Mehmet Yağmur 3, Hendrix 12, Ege Arar, Renfroe 14, Caner Topaloğlu, Summers 17, Preldzic 5, Göksenin Köksal
1. Periyot: 28-21
Devre: 41-41
3. Periyot: 70-61
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