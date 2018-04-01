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Yeşilgiresun Belediyespor: 97 Galatasaray Odebank: 90

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor sahasında Galatasaray Odeabank'ı 97-90 yendi.

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Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk çeyreğinde Yeşilgiresun  Belediyespor 6. dakikada James ile 6 sayı fark yakaladı: 20-14. Bu dakikadan  sonra Galatasaray Odeabank'a üstünlük şansı vermeyen ev sahibi takım periyodu  28-21 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe etkili başlayan ev sahibi takım James'in 3 sayılık  atışıyla farkı çift haneye çıkardı: 31-21. Etkili oyununu sürdüren Yeşilgiresun  Belediyespor 14. dakikada 12 sayılık (37-25) fark yakaladı. Bu dakikadan sonra  toparlanan Galatasaray Odeabank Juskemcius'un sayılarıyla farkı eriterek devreye  41-41 eşitlikle girdi.

Üçüncü çeyrekte konup ekip Juskemcius'un sayısıyla öne geçti: 43-44.  Buford'un 23. dakikadaki sayısıyla (50-49) üstünlüğü tekrar ele alan Yeşilgiresun  Belediyespor periyodu 70-61 önde kapadı.

Karşılaşmanın son çeyreğinde ev sahibi takım 35. dakikada Buford'un  sayısıyla farkı tekrar çift hanelere taşıdı: 79-69. Üstünlüğünü koruyan  Yeşilgiresun Belediyespor, Galatasaray Odeabank karşısında maçtan 97-90 galip  ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Yeşilgiresun Belediyespor'da 29 sayı üreten  Jefferson oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi  - Yeşilgiresun Belediyespor:  97 - Galatasaray Odeabank: 90

Salon: 19 Eylül 

Hakemler: Ziya Özorhon, Mehmet Keseratar, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Yeşilgiresun Belediyespor: James 14, Boyton 19, Buford 12, Enes Berkay  Taşkıran, Dusan Cantekin 1, Dragicevic 22, Williams, Jefferson 29

Galatasaray Odeabank: Hardy 11, Taylor 4, Juskemcius 24, Mehmet Yağmur  3, Hendrix 12, Ege Arar, Renfroe 14, Caner Topaloğlu, Summers 17, Preldzic 5,  Göksenin Köksal

1. Periyot: 28-21

Devre: 41-41

3. Periyot: 70-61

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