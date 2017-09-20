Yeşilgiresun Belediyespor, Beşiktaş Sompo Japan'dan Enes Berkay Taşkıran'ı yeniden kiralad

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor, Beşiktaş Sompo Japan'dan Enes Berkay Taşkıran'ı yeniden kiraladı.

Yeşil beyazlı kulübün başkan vekili Sertaç Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon kadrolarında yer alan genç oyuncuyla yaptıkları görüşmede her konuda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Güneş, Beşiktaş Sompo Japan Kulübünün de onayının alınmasının ardından Enes Berkay Taşkıran ile bir yıllık sözleşme imzalandığını dile getirdi.

Geçen sezon yeşil beyazlı forma altında 27 maça çıkan 20 yaşındaki genç oyuncu, 4,6 sayı ve 1,3 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.