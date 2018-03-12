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Yeşilgiresun Belediyespor'da ABD'li oyuncu Will Bynum ile yollar ayrıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi Yeşilgiresun Belediyespor'un başkan vekili Sertaç Güneş, ABD'li oyuncu Will Bynum ile yolları ayırdıklarını söyledi.

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Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ocak ayında kadrolarına  kattıkları oyuncunun takıma uyum sağlayamadığını ve son maçlarda kadroya girmekte  zorlandığını belirtti.
 
Kendisi ile yaptıkları görüşmede yolları ayırma kararı aldıklarını  vurgulayan Güneş, Bynum ile sözleşmeyi karşılıklı olarak sonlandırdıklarını  kaydetti.
 
Yeşil beyazlı takımla 3 maça çıkan Bynum, 27 dakika, 9,3 sayı, 2  ribaunt ve 3 asist ortalamaları yakaladı.

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