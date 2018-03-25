Yevhen Seleznyov: Transferin son gününe kadar Galatasaray'ı bekledim

Süper Lig'de Akhisarspor forması giyen Yevhen Seleznyov, Igor Tudor zamanında sezon başında Galatasaray'a transfer olmaya çok yaklaştığını ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.

''SON GÜNE KADAR GALATASARAY'I BEKLEDİM''

Transferin son gününe kadar Galatasaray'ı beklediğini söyleyen golcü futbolcu, ''Karabükspor maaşımı vermiyordu. 6 ay para alamadım. Galatasaray'a gitme fırsatım olmuştu ama bu transfer gerçekleşmedi. Transferin son gününe kadar Galatasaray'dan teklif bekledim. Bu yaz Galatasaray'a transfer olmam çok olasıydı ama neden olmadı gerçekten bilmiyorum.'' şeklinde konuştu.

''6 AY PARA ALAMADIM''

Eski kulübü Karabükspor'un hala kendisine borcu olduğunu belirten Seleznyov, ''Karabükspor'da 6 ay para almadan oynadım. Bana hala borçları var. O günleri hatırlamak bile istemiyorum, geride kaldı. Umarım barışçıl bir şekilde anlaşırız ve paramı alırım. Avukatlarım bu konu hakkında çalışıyor.'' sözlerini kullandı.

''GALATASARAY'IN ANTRENMANINA 25 BİN KİŞİ GELDİ!''

Türkiye'deki futbol ortamı hakkında da konuşan Ukraynalı golcü, ''Türkiye'de her gün futbol konuşuluyor. Geçen gün Galatasaray'ın antrenmanına 25 bin kişi geldi. Ukrayna'da tüm sezon bu kadar sayıya ulaşamazsınız'' dedi.

Bu sezon 28 maça çıkan 32 yaşındaki forvet, 9 gol ve 3 asist üretti.

(Sporx)