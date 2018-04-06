Yıldıray Baştürk: Beşiktaş şu anda sadece şampiyonluğa odaklandı

Milli Takım ve Bayer Leverkusen'in unutulmaz futbolcusu Yıldıray Baştürk, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BEŞİKTAŞ FAVORİ"

"Beşiktaş'ın elenmesi zirvedeki takımlar için iyi olmadı. Beşiktaş şu anda sadece şampiyonluğa odaklandı. Bu lig için avantaj olacaktır. Galatasaray takımı Fatih Terim'le birlikte farklı bir hava yakaladı. Başakşehir iki yıldır çok iyi son haftalarda zaman zaman düşüş yaşasalar da yarışta güçlü bir aday. Şampiyonluk yarışı kızıştı. Benim görüşüm; Beşiktaş futbolu ve kadrosuyla şampiyonluk yarışında favori."

(Ajansspor)