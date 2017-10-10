Yıldırım Demirören, Ampute Milli Takım teknik heyet ve sporcularıyla bir araya gelecek
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takım teknik heyet ve sporcularıyla bir araya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Turkcell ana sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile 11 Ekim Çarşamba günü bir araya gelecek.
Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takım teknik heyet ve sporcularının yanı sıra TFF Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de katılacağı Beykoz-Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te gerçekleşecek buluşma basın mensuplarına açık olacak.
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