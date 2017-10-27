Yıldırım Demirören: Bundan böyle resmi yayıncıların TV görüntüleri delil sayılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, küfürün sporda şiddettin kaynaklarından biri olduğunu belirterek, artık bu soruna kayıtsız kalınmayacağını ve görüntülerin de cezalandırılmada kullanılacağını söyledi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Demirören, "Türk futbolunun en önemli yarası sporda şiddet ve onu doğuran sonuçlardan biri olan küfür. Küfürü sporla alakası olan hiçbir yerde görmek istemiyoruz. Ne stat dışında, ne tribünlerde, ne de sahada. Geçmiş tecrübeler bize gösterdi ki küfürle etkin bir şekilde mücadele etmenin yolu cezasız bırakmamaktır" diye konuştu.

Cezalarda talimatların eksik olduğunu vurgulayan Demirören şunları söyledi:

"Futbol talimatları bazı durumlarda yetkili kurulların elini kolunu bağlıyor. Küfürle mücadele ederken en önemli görevimiz talimatları futbolun ruhuna uygun bir hale getirmek olmalı."

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