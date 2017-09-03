Yıldırım Demirören: Hakemlerle ilgili şikayetlerimizi ileteceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Ukrayna yenilgisinden sonra maçın hakemi ve yan hakemle ilgili eleştirilerde bulundu. Demirören "Collina'ya şikayette bulunacağız" dedi.

"En azından play-off şansımız var"

TFF Başkanı Yıldırım Demirören de hakem kararlarının sonuca büyük etkisi olduğunu söyledi.

Yıldırım Demirören, maçın İspanyol hakemleriyle ilgili şikayette bulunacaklarına dikkati çekerek, "Birinci gol ofsayt, ikinci gol aut, verilmeyen kırmızı kart ve bir de Cengiz'in verilmeyen penaltısı var. Tabii ki Ukrayna üstün oynadı ama bunların da verilmesi lazımdı. Kendi aramızda da konuştuk. Biliyorsunuz, daha önce Collina buranın MHK başkanıydı. Hakemlerle ilgili şikayetlerimizi ileteceğiz. Servet Bey'le konuşup ona göre hareket edeceğiz. Özellikle sağ taraftaki yardımcı hakemin hareketleri hoşumuza gitmedi. Ukrayna'yı tebrik ediyorum, çünkü bir şekilde maçı kazandılar." ifadesini kullandı.

Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılma şansı hakkında ise şu görüşlere yer verdi: "Biliyorsunuz İzlanda, Finlandiya'ya yenildi. en azından play-off şansımız var. Önümüzdeki 3 maçı alıp play-off'a çıkmak istiyoruz. Yenildikten sonra oyundan memnun olmak elimizde değil. İki hafta oldu, oyuncularımızın takımlarında oynamıyor, Ukrayna'nın en az 7-8 oyuncusu aynı takımda oynuyor. Bu nedenle kolay değildi. Hazırlık dönemi içinde sadece 3 gün antrenman vardı, en iyisini değerlendirmeye çalıştık. Play-off şansımız var, bitti demeden bitmiyor biliyorsunuz. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'na bakın, Türkiye'nin gruptan çıkması imkansız deniyordu, direkt katıldık. Katılabiliriz, katılamıyabiliriz futbolun içinde bunlar da var. Finlandiya'nın İzlanda'yı yeneceğini kimse tahmin edemezdi, demek ki futbolda her şey olabiliyor. Önümüzdeki 3 maça bakacağız."

Yıldırım Demirören, "Hırvatistan-Kosova maçı ertelendi, Türkiye-Hırvatistan maçı da ertelenecek mi?" sorusuna, şu yanıtı verdi: "Ne olacağını öğrenmek için başvurumuzu yaptık. Bize gelen son haber, tabii bu yarın değişebilir ama yarın Hırvatistan-Kosova maçı oynanacak, salı günü bizim maç normal oynanacak gibi gözüküyor. Hırvatistan itiraz eder mi etmez mi bilmiyoruz, bekliyoruz."