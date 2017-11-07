Yıldırım Demirören: İstanbul'u finaller şehri yapacağız

Türkiye Futbol Federasyonu, uzun yıllardır erkek giyimine yön veren global markalarıyla modayı bir yaşam biçimine dönüştürmüş Orka Holding'in öncü, yenilikçi ve modern markası Damat ile sponsorluk anlaşmasına imza atıyor...

Damat'ı Milli Takımlar Resmi Moda Tedarikçisi yapacak imza töreni bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka konferans salonunda gerçekleşiyor.

Törene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve Milli Takım oyuncuları katılıyor.

İmza töreninde söz alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "Türk futbolu, Avrupa'da büyük adımlar atıyor. İstanbul'u finaller şehri yapacağız" dedi.