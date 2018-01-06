Yıldırım Demirören: İyi temsilcilik kulüplere bol ceza kesecek raporlar yazmak değil

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki seminerin açılışına, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, başkan vekilleri Servet Yardımcı, Hüsnü Güreli ve Ali Dürüst, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Mete Düren ve Fuat Guguloğlu, genel sekreter Kadir Kardaş, Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı ve Tahkim Kurulu Başkanı Halit Fahri Gültekin katıldı.

Yıldırım Demirören, törende yaptığı konuşmada, temsilcilerin, futbol ailesinin önemli bir parçası olduğunu dile getirerek, "TFF olarak amacımız Türk futbolunu en üst noktaya taşımak. Bunu yaparken de sizlere büyük görevler düşüyor." dedi.

"Sizler beni, yönetim kurulu arkadaşlarımızı ve federasyonumuzu temsil ediyorsunuz. Bizler sizlere büyük bir emanet ve güven mührünü teslim ediyoruz. Bu nedenle sizlerin her hareketi bizleri bağlıyor, raporlarınız bizleri yönlendiriyor." ifadelerini kullanan Demirören, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Federasyonun en hayati organı temsilcilerdir. Çünkü hukuk, disiplin ve tahkim kurullarımız kararlarının yüzde 90'ını sizlerin raporlarıyla veriyor. Sizler bizim gözümüzde maçların emniyeti, önleyici tedbirlerinizle keyifli müsabakalar izlenmesini sağlayan aktörlersiniz. İlk yarı itibarıyla genel performansınızı başarılı buluyoruz. Bazen hatalarınız oldu ama bunlardan ders çıkarttığınıza inanıyoruz."

Yıldırım Demirören, temsilciler ile iletişim konusunda kulüp ve başkanlardan şikayetler aldıklarını vurgulayarak, "Sonuçta başkanlarımız, kurumlarını temsil eden kişiler. Kulüplerinin haklarını korumak istiyorlar. Tavırlarınıza çok dikkat ediniz, diyaloglarınızı sağlam kurunuz. Sert değil, çözümcü olunuz. Yine sizlerden ikinci yarıda çok önemli beklentilerimiz var. Bizim kırmızı çizgilerimiz şiddet ve küfür. En büyük arzumuz küfrü, şiddeti statlarımızdan yok etmek. Bu konuda ne gerekiyorsa yapmalısınız." ifadelerini kullandı.

Temsilcilerden takım ayrımı yapmadan talimatları uygulamalarını isteyen Demirören, şöyle devam etti:

"İyi temsilcilik kulüplere bol ceza kesecek raporlar yazmak değil, sezgileri, kararları ve tedbirleriyle müsabakanın güvenliğini sağlamaktır. Çifte standarda asla yol açmayınız. Özellikle merdiven boşluklarına dikkat etmenizi rica ediyorum. Gerekirse maçı başlatmayın. Bu yetkiyi de buradan sizlere hep beraber veriyoruz. İnsan sağlığı ve güvenlik, tribünlerin acil durumlarda tahliyesi açısından çok önemli. FIFA ve UEFA maçlarındaki o görüntüyü bizlerin de sağlaması lazım."

Sezonun ikinci yarısındaki rekabetin üst düzeyde olacağını aktaran Demirören, şunları kaydetti:

"Bizleri çok daha zorlu, rekabet düzeyi yüksek bir ikinci yarı bekliyor. Her sezon olduğu gibi bu sezon da zorlu süreçlerin üstesinden geleceğinize inanıyoruz. Sizlere 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday Türkiye'nin temsilcileri olduğunuzu hatırlatmak istiyoruz. Türk futbolu asla şiddetle, küfürle anılmasın. Bu konuda hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Son olarak sizlere bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Dün hukuktan sorumlu başkan vekilimiz Sayın Hüsnü Güreli kardeşimin de bahsettiği gibi çok bariz hata yapan arkadaşlar için maalesef gerekli yaptırımları uygulayacağız. Zira sizin hatalarınız doğrudan beni ve yönetim kurulumuzu bağlıyor. İkinci yarıda başarılar diliyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum."

Başkan Yıldırım Demirören, konuşmasının ardından sezon sonunda temsilcilik görevleri sona erecek olan Birtan Taşkınlar ile Metin Cengiz'e birer plaket takdim etti.