Yıldırım Demirören'den çok konuşulacak açıklamalar

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, NTV Spor'da yayınlanan Futbol Aktüel programında konuştu.

İşte Yıldırım Demirören'in konuşmalarından satır başları;

Ben buraya bir kulüp başkanının açıklamalarına cevap vermek için gelmedim.

UEFA kulüplerimizden çok memnun. Bu bizim için sevindirici. Kulüplerimizin borç yapılandırmasından memnun. Fenerbahçe'miz, UEFA'ya döviz kurlarındaki farkın bütçeye yansıması ile ilgili soru sordu, bence çok da iyi yaptı.

Ben hiçbir zaman, 'Şu haberi öne çıkartın, şu haberi yapın' diye bir şey söylemiş değilim. Ama Fenerbahçe haberi daha çok satar. Bunu her gazete kullanıyor. Hayatta karışmadım, karışmam da...

Beşiktaş'tan alacağı var. 100 milyon TL olarak görünür bu. Fikret Başkan ile geçen sene bir araya geldik. Bunun sebebi belli bir kısmını kulübe bağış yapmam. Fakat sonra düşündüm ki Beşiktaş ile maddi bir anlaşma içerisine girersem, bunun farklı yerlere çekileceğine inandığım için de bunu yapmadım. İmzalamadım ki, bugün sorulacak sorulara sebep olmasın. Benim federasyon başkanı seçildiğim gün de alacağım vardı. Bu ilişkiler her zaman olabilir, başka yerlere çekilmesi komplo teorisinden başka bir şey değil.

Lanet 15 Temmuz gecesini yaşadığımız zaman, Türkiye'de çok şeyler değişti. Biz 26 Temmuz'da yönetim kurulumuz, ben dahil tüm çalışanlarımızı Ankara istihbarata gönderdik. Buradan gelen sakıncalı raporlara göre kurullarımız feshedildi ya da kişilerin görevlerine son verildi. Biz güvenilir ve hain olmayan insanları aldık. Beşiktaş'tan da Fenerbahçe'den de 5 tane yönetim kurulumuza aldık. Profesyonel olarak da Beşiktaş'tan birkaç kişi getirdim, bunları da güvendiğim için getirdim.

''EMRE BU İŞİ BELKİ 1 SAAT HIZLANDIRDI''

Biz milli takım primini Kasım ayında açıkladık, kriz çıktığında Eylül ayıydı. Kim ne kadar prim alacağını biliyordu. Müdahale etmemiz gerekiyor muydu? Bir yere kadar... Öncelikle hoca ile oyuncu arasında çözülmesi gereken bir problem. Biz de bu krizin bir şekilde çözüleceğini biliyorduk. Emre (Belözoğlu) kardeşimiz konuya son dakika girdi. Emre belki 1 saat bu işi hızlandırdı. Çok da iyi niyetli bir hareketti. Ama demek istediğim şu; 6 ya da 7 oyuncumuzun cezası vardı. Benim 1 oyuncu ile ilgili hoca ile konuşmam doğru olmazdı. Bu problem tamamen geride bırakıldı.

''HAKEMLER HATA YAPMAYA DEVAM EDECEK...''

İnsanın olduğu yerde hata olur. Hakemler de hata yapıyor, yapılmaya da devam edecek. Avrupa'da da oluyor. UEFA da hakemlerin hatalarından rahatsız. Kulüplerimiz zarar görüyor, bizler de rahatsızı. Sadece hakem hata yaptı dersek işin altından kalkamayız. Avrupa'daki kadar futbolcularımız hakeme destek olmuyor. Bu kadar baskı hakemleri hata yapmaya zorluyor. Rosetti şu an bu işle ilgileniyor. Profesyonel hakemlik iflas etmedi. Her reform sancıyla başlar. Ama tüm başarısızlıkları hakem üstüne çevirmek doğru değil. Video hakem sistemine hazırız. Mart ayında ilk denememiz başlıyor. Hakemlere tek bir şey söylüyorum, adil olun, hatanızı hata ile kapatmaya çalışmayın.

''VİDEO HAKEM İÇİN İLK DENEME MART AYINDA...''

Video hakemlikle ilgili komisyon oluşturacağız. Mart ayında ilk denemeyi yapacağız. Sonra sistemin nasıl olacağını paylaşacağız. Biz başkanlarımızı Antalya'ya çağırdık. Bir ya da ikisi katıldı. Teknik adamların da hepsini çağırdık, 2 tanesi geldi. Biz bu tip reformları Kulüpler Birliği ile paylaşarak yapıyoruz. Hakemler içinde gruplaşma... Art niyetli bir gruplaşma olduğunu tahmin etmiyorum. Serkan Çınar, Cüneyt Çakır denmiş, 2008'den bu yana 6 kere bir araya gelmişler. Bu sezon 1 maç yönetmişler. Komplo teorileri, duyum aldım, en kötü şeyler... MHK'nin başına futbol camiasının güvendiği bir ismi getirdik. Biz o komiteleri keyfimizden değiştirmedik. İstihbarattan onay aldığımız kişileri getirdik.

GÖZLEMCİLİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR! MAÇA GİTMEDEN...

(Ahbap çavuş ilişkisi) Sistemin içinde böyle şeyler olabilir, değişecek. Seminere gitmeden sayın Yusuf Namoğlu ile gözlemcilik sistemini değiştirmek için karar aldık. İngiltere'deki sistemin aynısını getireceğiz. Gözlemci maça gitmeyecek. Birkaç gözlemci ertesi gün maçı televizyondan seyredip raporlarını yazacak. Ardından ayrı bir komite bunu onaylayacak.

Federasyonumuz geldiğinde 12-13'te 300 milyon olan bütçemiz 16-17'de 550 milyon TL. 196 milyon TL'lik bir tasarrufumuz var. Tüm kulüplerimizin parasını gecikmeden ödeyerek. Federasyonumuzda 25 milyon TL maaşın üzerinde çalışan bir ya da iki kişi vardır. Biz tasarruf yapmasını bilen bir yönetimiz. Bu rakamlar genel kurulda açık.

Türkiye'deki kulüplerimizin mali yapısını bildiğinizde, bir geçiş süreci tanımadan keserseniz yarın sahaya çıkamazlar. Bir süre vermeniz lazım. Biz Türk futbolunu bir düzlüğe getirmeye çalışıyoruz. 3 Temmuz'dan bugünlere geldik. 2001'den bu yana Avrupa'da 3 takımımız Şubat ayını görüyoruz. Avrupa'nın en büyük 5. yayıncı geliri bizde. Kulüplerimizin gelirleri dolar bazında arttı. Kulüplerin borç yapılanmasını düzeltemezsek yarın yönetici bulamayız. Her şey düzeldikten sonra da kanun çıkacak.

STATLARDAKİ SEYİRCİ AZLIĞI VE ÇÖZÜMLERİ...

Passolig öncesi seyirci ortalaması 10.000 civarlarındaydı, şimdi ise 8.000 civarlarında. Bu sorun kulüplerle birlikte çözülmeli. Futbol maçının eğlence yeri olduğunu hatırlatmalıyız. Bunu hep beraber yapmamız lazım. Kavga ortamının bitirilmesi lazım. Bunu bitirmezsek bu 8 bin yarın 5 binlere düşer. Bunun çözümü de statlarımızın eğlence merkezleri haline dönüşmesi... Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Herkesin bu adımı atması lazım. Biz bugün yayın haklarını 500 milyona sattık, yeni hedefimizin 5 sene sonra 800 milyona nasıl satarız olmalı...

''İKİ DUAYEN KALDI; AZİZ YILDIRIM VE İLHAN CAVCAV''

Federasyon seçimimiz 2019'da olacak. Türkiye'de futbolun içinde iki tane duayen kaldı, Aziz Yıldırım ve İlhan Cavcav. Onların düşünceleri önemli...

Olağanüstü seçim için imza toplanırsa yeniden aday olup olmayacağı sorulan Yıldırım Demirören, ''Şartlar birilerini alır bir yerlere götürür. Bu mevkilerin hepsi geçici'' sözleriyle cevap verdi.

Bizim federasyonumuzun başında Türkiye var. Biz ülkeyi temsil ediyoruz. Her yorum, her konuşma o derece saygılı olmaz zorunda. Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Eleştirilerin bu çerçevede olması lazım. Burada en çok eleştirdiğimiz hakemimiz Avrupa'da. Eleştiri olacak ama tüm yaptıklarını bir kenara atmayacağız. Bu haksızlıktır.

Önemli olan bu konuşmaların, hakem odalarına gitmelerinin olmaması lazım. Operasyon gibi bir kelimeyi futbolun içine yerleştirdik. Kulüpler kendilerine operasyon var diyor. Bütün kulüplerimiz dedi. Bu nasıl oluyor? Bu kadar basit değil? Hatalar olabilir. 3 kere 5 kere olabilir ama operasyon başka bir şey. Bunu becerebilecek insan da yok. Bizlerin sorumlulukları çok büyük. Bu sorumluluklara göre hareket etmeliyiz. İngiltere'de hocanın hakemle ilgili sert konuşmasının cezası 20 bin pound ve bunu hoca ödüyor. Bizde kulüpler ödüyor.

Sahanın mutlak hakimi hakemdir. Bu karar (Soyunma odasına taciz olması durumunda maçı erteleme konusu) hakeme bağlıdır. Ben güvendiğim için bu yetkiyi verdim.

Ben bu cezaları vermeseydim, o zaman soyunma odasını basan yöneticiye nasıl ceza verebilirdim ki? Federasyon gelip şov yapma yeri değil. Federasyonda her yönetici gelirken formasını çıkartır, Türk futbolu için karar verir. Biz de hakem odasına giden yöneticimize cezasını verdik. Diğer bahsettiğiniz isim bir kere yapmadı. Benim 'Gidin' deme yetkim yok.

Fatih Terim sadece milli takım hocamız değil, Türkiye Futbol Direktörü. Altyapı çalışmalarımızın açıklamasını Fatih Terim 1 ay içerisinde yapacaktır. Biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Bizlerin onay vereceği altyapı hocalarının kulüplerin altyapısında görev yapması. Hatta belli ücretlerin de federasyon tarafından sağlanması... Bizim için 11 yaşından itibaren çocuklar çok önemli. Biz altyapı sistemini hep beraber kulüplerle beraber çözmeliyiz.

Kulüplerimiz lisanslı olmayan menajerlerle çalışıyor. Biz ceza kessek 97 milyon TL ediyor. Bunlar büyük kulüplerimiz. Sonra bir de onlar şikayetçi oluyorlar. Önemsemiyorlar, yani 'Bunu da yapalım' diye bir şey yok.

(Avrupa'da Türk takımları aleyhine yaşanan hakem hataları) Bunun lobiyle ilgisi yok. UEFA ile iletişimimiz en iyi seviyelerde. Biz Lozan'da Fenerbahçe ve Beşiktaş'a yapılanlardan bahsettik. Onlar da rahatsız. Geçen hafta Villarreal-Barcelona maçında 5 dakika içinde 3 penaltı, geçen hafta Everton-Man. City maçında penaltıyı verse... Orada kimse dönüp 'Operasyon' demedi çıkıp...

BAHİS ŞİKESİ KONUSU VE AYKUT KOCAMAN'IN AÇIKLAMALARI...

(Bahis şikesi konusu) Bize uyarı geliyor, 'Şu maça dikkat edin' vs gibi. Biz ondan önce bir şey yapmıyoruz. Bir sezonda 3-4'ü geçmiyordur.

(Aykut Kocaman'ın Galatasaray maçı sonrası yorumları üzerine) Ben Aykut Hoca'nın bu yorumu inanarak söylediğine inanmıyorum. Maç sonrası sinirle söylenmiştir. Bugün Konyaspor Başkanı da beni aradı. Bu yüzden onun inanarak söylediğine inanmıyorum. Maç sonunda çıkıp yapılan açıklamalar en büyük hata...

Belli bir adette öğlen maçları oynanıyor. İspanya saat 12'de derbi bile oynatıyor. Neden? Yayıncı kuruluşla Asya'ya yayın sattığı için. Keşke benim de temennim saat 3'te 4'te derbi oynansa...

MİLLİ TAKIMDA PRİM KONUSU VE FATİH TERİM...

Öncelikle Fatih Terim'e teşekkür ediyorum. Maaşında kurunu sabitledik. Fatih Hoca kalitesinde bir hocanın aldığı rakamı hak ettiğine inanıyorum. Tazminat konusu; biz işvereniz. İşveren gönderirse tazminat öder ama çalışan ile işverenin tazminatı arasında fark olur.

Milli takımda bence prim olmamalı. Zaten bunlar konuşulmuyor artık. Ama bizde sistem böyle. Futbolcu kardeşlerimin de bu fikirde olduğuna inanıyorum.

Adanaspor'un başına geçen Levent Şahin'in milli takımdaki sözleşmesini dondurduk. Bizden maaş almıyor şu anda. Ama basketbolda Ergin Ataman hem GS'den hem de federasyondan maaş alıyor? Ufuk Hoca da alacak.. Futbolda konuşuluyor..