Yıldırım Demirören'den Mesut Özil'e tam destek: Maruz kaldığı muameleyi kınıyorum
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e destek verdi.
Yıldırım Demirören'in açıklaması şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum.
Kamuoyu önünde olsun ya da olmasın, her oyuncu aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunmalıdır.
Uluslararası futbol camiasının tüm üyeleri, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü yok etme konusunda birleşmeli, yılmadan mücadelelerini sürdürmelidir.
Futbolun herkesi kapsayan ve saygı içeren değerlerini geliştiren, olumlu sosyal etki yaratma potansiyelini kullanabilmek için hep birlikte çalışmalıyız."
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